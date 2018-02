Presidente da Argentina lança nota de 100 pesos com rosto de Eva Perón

Cristina disse que pedirá às autoridades monetárias do país que emitam a nota de forma permanente para substituir a atual, que leva a imagem do ex-presidente Julio Argentino Roca.

"Acho que a proposta de transformar paulatinamente ... essa nota como a nota de 100 pesos dos argentinos me parece ser uma homenagem que devemos não apenas a ela, mas a nós", disse Cristina durante um ato celebrado na Casa de Governo.

Eva Perón, uma atriz que em 1945 se casou com o ex-presidente Juan Domingo Perón, é adorada por milhões de argentinos por ter ajudado as mulheres a conseguir o direito ao voto, conquistar benefícios aos trabalhadores, além de fundar hospitais e orfanatos.

Ela morreu de câncer em 1952, quando estava no auge de sua popularidade, enquanto Perón foi deposto por um golpe de Estado três anos depois e voltou do exílio para se converter em presidente novamente em 1973, morrendo no ano seguinte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cristina, que em seus discursos cita frequentemente Evita, como era chamada por seus seguidores, explicou que a nota original havia sido desenhada logo depois da morte da líder política, mas que então um golpe de Estado interrompeu o governo de seu marido.

Segundo a presidente, um funcionário da Casa da Moeda escondeu a nota atrás de um móvel e anos mais tarde ela foi encontrada enquanto o edifício passava por uma reforma.

Cristina não deu detalhes de quando as notas entrarão em circulação, nem de quantos bilhetes serão emitidos.

(Reportagem de Karina Grazina)