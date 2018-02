Presidente da Argentina permanece internada com quadro infeccioso estável

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, permanecia internada nesta terça-feira em estado estável em um hospital de Buenos Aires, após dar entrada no fim de semana com um quadro infeccioso e com febre, informou o governo em um comunicado.

A mandatária "está no segundo dia de internação por um quadro de sigmoidite", afirmou o boletim médico assinado por Marcelo Ballesteros e Daniel Fernández, da unidade médica presidencial.

O texto acrescentou que a presidente "está estável, cumprindo tratamento sintomático e com antibióticos intravenosos" e que "continua internada para tratamento e controle evolutivo".

A sigmoidite é uma inflamação ou uma infecção de uma parte do cólon. Uma fonte médica particular disse que, de acordo com o boletim, o problema de saúde da presidente não é grave.

Em meados de outubro, Cristina, de 61 anos, permaneceu vários dias em repouso por faringite, enquanto que há um ano foi submetida a uma cirurgia para tratar um hematoma cerebral.

(Reportagem de Walter Bianchi)