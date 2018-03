Presidente da Colômbia diz que é hora de paz definitiva O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, disse no domingo que seu governo está disposto a buscar a paz e dar fim ao violento conflito interno que já dura mais de quatro décadas. Durante a instalação de um novo período de sessões ordinárias do Congresso colombiano, o presidente anunciou uma reforma constitucional para evitar a entrada dos grupos armados ilegais na política do país. O Congresso colombiano foi agitado por um escândalo e uma crise política que prendeu mais de 30 parlamentares. Enquanto isso, um número similar, a maioria de aliados de Uribe, é investigado por sua suposta ligação com os grupos paramilitares de ultradireita. "Deveríamos entrar na hora de paz definitiva. Por que não se faz a paz definitiva? O governo está totalmente disposto", afirmou Uribe. O presidente anunciou que seu governo insistirá ao poder legislativo que sancione o consumo de uma dose pessoal de drogas e defendeu que a legalização desestimula a luta das Forças Armadas contra o narcotráfico. O líder também se referiu a assuntos econômicos como a inflação, as taxas de juros, a dívida e o gasto público, obras de infra-estrutura, impostos e política social. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)