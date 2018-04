Presidente da Colômbia ficará 2 ou 3 dias internado após cirurgia

Santos, de 61 anos, deve ser operado na quarta-feira. Na segunda-feira à noite, ele surpreendeu o país ao anunciar a descoberta de um tumor, mas afirmou que o diagnóstico foi feito precocemente, e que o risco é mínimo.

Seu urologista, Felipe Gómez, disse que o câncer é maligno, mas que não será necessária uma quimioterapia. O médico afirmou também que Santos será submetido a anestesia parcial, sem perda da consciência.

De acordo com Gómez, a recuperação total deve levar cerca de três semanas. Ele não poderá viajar nesse período, mas poderá manter as demais tarefas do governo.

(Reportagem adicional de Eyanir Chinea em Caracas)