Presidente da Colômbia não descarta terceiro mandato O presidente colombiano, Álvaro Uribe, cujas políticas de "segurança democrática" deixaram os rebeldes revolucionários na defensiva e impulsionaram o crescimento econômico, recusou-se nesta quarta-feira a descartar um terceiro mandato. Uribe foi eleito em 2002 e reeleito em 2006, depois que o Congresso passou uma emenda constitucional permitindo o segundo mandato. Ele está pensando em concorrer de novo em 2010, o que exigiria uma nova mudança na lei. "Estamos procurando garantir a reeleição da segurança democrática e a confiança dos investidores", disse Uribe a uma rádio local, recusando-se a apoiar aliados políticos como o ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, mencionado como possível candidato. A Colômbia, que combate há quarenta anos a guerrilha financiada pelo tráfico de cocaína, é palco constante de violência política, principalmente contra os sindicalistas e outros suspeitos de simpatizar com os rebeldes. Uribe acusou os opositores de esquerda, como o ex-candidato presidencial Carlos Gaviria, de ter afinidade com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Eles querem andar para trás e entregar o país às Farc, o que não vamos permitir", disse Uribe, de 55 anos. Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que tais declarações colocam os oposicionistas em risco de violência por parte de grupos paramilitares de direita. Uribe é o favorito de Wall Street, mas muitos investidores e analistas dizem que um terceiro mandato seria uma ameaça à independência das instituições colombianas, como os tribunais e o banco central. O Congresso norte-americano bloqueou um acordo de livre comércio com a Colômbia, dizendo que Uribe fracassou em reprimir a violência de direita, já que um escândalo liga alguns de seu aliados aos paramilitares. Mas o presidente continua sendo um herói para os colombianos por ter tirado as Farc das áreas urbanas, isolando-os na selva com a ajuda de bilhões de dólares dados pelos Estados Unidos. Isso atraiu os investidores e fez a economia colombiana crescer 7,5 por cento no ano passado. Os maiores simpatizantes de Uribe, os "furibistas", estão coletando assinaturas a favor do terceiro mandato. (Reportagem de Hugh Bronstein)