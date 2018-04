Presidente da Colômbia pede paciência nas negociações com Farc O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, voltou a pedir nesta quarta-feira paciência nas negociações, mediadas pelo presidente venezuelano, com a maior guerrilha esquerdista colombiana pela libertação de um grupo de reféns sequestrados há anos. O presidente Hugo Chávez anunciou no domingo que representantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão na Venezuela e que vai se reunir com eles para tentar chegar a um acordo para a libertação de 49 reféns, entre eles a ex-presidenciável colombiana Ingrid Betancourt. Uribe autorizou no fim de agosto a intervenção de Chávez na questão junto com a senadora do Partido Liberal Piedad Córdoba, umas das maiores críticas do governo Uribe. "Deixemos que eles façam um trabalho prudente, e tomara que eficaz, generosamente oferecido pelo presidente Chávez e pela senadora Piedad Córdoba. Tenhamos paciência e deixemos que as coisas transcorram com tranquilidade", disse o presidente a jornalistas.