Presidente da Colômbia pede que Farc libertem Ingrid Betancourt O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, pediu na sexta-feira à guerrilha Farc que liberte de modo unilateral e imediato a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, que está gravemente ferida e considera que morrer seria uma "opção doce" para pôr fim ao seu sofrimento. Quatro ex-parlamentares entregues na quarta-feira pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a uma missão humanitária organizada pela Venezuela disseram que Betancourt está muito doente, deprimida e corre risco de morte. "Agora estamos diante de uma angústia, porque os testemunhos dos libertados confirmam que é grave o estado de saúde da dra. Ingrid Betancourt, que há enfermos", disse Uribe a jornalistas. "Com a saúde, com a vida não se pode chantagear, essas chantagens fizeram terroristas como Hitler e agora as Farc, por isso não se pode aceitar", acrescentou. O ex-senador Luis Eladio Pérez revelou que a ex-candidata, sequestrada em fevereiro de 2002, é submetida a maus-tratos, ficou acorrentada a uma árvore e é obrigada a andar descalça para que não possa fugir, como já tentou em várias ocasiões. "Solicitamos a libertação unilateral, imediata, dos sequestrados que têm sua saúde afetada, que estão doentes", disse Uribe, horas depois de ser divulgada uma carta de Betancourt, de 46 anos, mãe de dois filhos, a seu marido, Juan Carlos Lecompte. "Estou cansada de sofrer, de levá-lo por dentro todos os dias, de dizer mentiras a mim mesma e de ver que cada dia é igual ao inferno do anterior", escreveu ela em novembro. "Sinto que a vida de minhas crianças está em stand-by, esperando que eu saia, e seu sofrimento diário faz com que a morte me pareça uma opção doce", afirma a ex-candidata, que também tem cidadania francesa. Uribe também pediu às Farc que aceitem a visita de uma missão humanitária internacional que dê atendimento médico aos reféns doentes, e reiterou que dará todas as garantias para que os rebeldes façam novas libertações. As Farc mantêm 40 reféns ditos "políticos", que pretendem trocar por cerca de 500 guerrilheiros presos. Além disso, há centenas de outras pessoas sequestradas por motivos financeiros. As posições inflexíveis da guerrilha e do governo impedem até mesmo o início do processo que leve à libertação dos reféns, alguns dos quais sequestrados há mais de dez anos na selva colombiana.