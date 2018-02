Presidente da Colômbia suspende negociação de paz com as Farc após sequestro de general O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, suspendeu na segunda-feira a negociação de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), horas depois de guerrilheiros sequestrarem um general do Exército em uma zona de selva no oeste do país.