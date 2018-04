Presidente da Colômbia tentaria reeleição no caso de 'hecatombe' O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, admitiu a possibilidade de tentar uma segunda reeleição para manter-se no cargo depois de 2010 caso ocorra uma "hecatombe," declaração essa que gerou polêmica no país sul-americano. Os planos do candidato, ainda que condicionados a um evento futuro, significam uma mudança de postura, já que Uribe afirmou, depois de ser reeleito em 2006, que não estava interessado em continuar na Presidência. "Não é conveniente que um presidente perpetue-se no poder. A coalizão deve encontrar um candidato. Reeleição, apenas no caso de uma hecatombe", disse Uribe na quarta-feira, em uma reunião com os líderes dos partidos da base governista. O dirigente do Partido Social de Unidade Nacional propôs, no começo de outubro, a realização de um plebiscito para que o povo colombiano decida-se sobre a possibilidade de o presidente, que conta com altos índices de popularidade, continuar no poder. A legenda esquerdista Pólo Democrático Alternativo e o Partido Liberal, que fazem oposição ao governo Uribe, manifestaram seu rechaço aos planos sobre uma nova reforma constitucional permitindo a reeleição do atual dirigente. Os dois partidos pediram que o presidente explique o que entende por "hecatombe".