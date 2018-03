Presidente de Cuba brinca sobre sua possível aposentadoria

"Vou renunciar", disse Raúl, entre risos, ao receber o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev.

"Vou completar 82 anos e tenho o direito de me aposentar, não acham? Por que você está tão incrédula?", acrescentou ele durante conversa com jornalistas.

O líder comunista pediu aos repórteres que prestem atenção no seu discurso de domingo à Assembleia Nacional, na sessão que elegerá o Conselho de Estado e o presidente. "É um discurso interessante, compareçam", afirmou, antes de partir com Medvedev.

Raúl, que assumiu a presidência em caráter definitivo em 2008, no lugar do seu irmão Fidel, já propôs limitar os cargos públicos a dois mandatos consecutivos de cinco anos. Seu governo tem sido marcado por reformas econômicas liberalizantes e por medidas que facilitaram viagens de cubanos para fora do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro e fora da ilha, personalidades criticam a idade avançada dos principais dirigentes do regime. Mas, apesar de completar 82 anos em junho, Raúl parece estar em boa forma física e lúcido. Especialistas em política cubana, diplomatas e a própria população esperam que ele assuma seu segundo mandato.

"Que ocorra agora ou depois de um segundo mandato, não há vergonha em colocar sobre a mesa os limites do mandato presidencial de Raúl Castro", disse a diretora de estudos latino-americanos do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, Julia Sweig.

"Vejo isso como algo muito de acordo com seu estilo, mas me surpreenderia se no seu discurso de domingo indicasse que não ficará para um segundo período", acrescentou Sweig.

(Reportagem da Reuters TV)