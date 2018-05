Presidente do Equador pede apoio político a Forças Armadas O presidente do Equador, Rafael Correa, pediu nesta sexta-feira que as Forças Armadas do país apóiem seu projeto nacionalista político e rejeitem qualquer ataque contra o sistema democrático por parte da oposição. O pedido de Correa veio em um momento no qual a tensão política tem aumentado antes das eleições de 30 de setembro para escolher os membros de uma assembléia constituinte, que a partir do último trimestre deverá reestruturar a Constituição e o aparato estatal. "Esses dois meses serão extremamente duros, já começou e continuará a ser uma guerra (...) não terá limites, nem escrúpulos (...) então fiquem atentos, queridos companheiros das Forças Armadas", disse o presidente em um ato político. "Não tem que apoiar um governo ou um presidente, tem que apoiar todo o povo que deseja a mudança", acrescentou. A assembléia de 130 membros é o eixo do plano político de Correa e com ela o presidente busca reduzir o poder dos partidos desprestigiados e implementar uma "revolução" socialista". (Por Alexandra Valencia)