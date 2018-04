Presidente do Equador perdoa jornalistas em caso de difamação

Desde que assumiu o cargo em 2007, Correa tem brigado com jornalistas, acusados por ele de tentar enfraquecer seu governo no país que é membro da Opep. Críticos na imprensa o acusam de amordaçá-los e de se comportar como um autocrata.

"Decidi...perdoar os acusados concedendo-lhes a remissão das sentenças que merecidamente receberam", disse Correa durante um discurso transmitido pela televisão, usando um privilégio especial dos presidente de conceder perdões.

A Suprema Corte do país havia ratificado no começo do mês as sentenças de prisão contra os três editores do diário pró-oposição El Universo por difamar Correa.

Junto com o colunista Emilio Palacio, eles também foram condenados a pagar 40 milhões de dólares ao presidente - quantia que chocou os observatórios da mídia no mundo.