Presidente do Equador promete justiça por ataque da Colômbia O presidente do Equador, Rafael Correa, disse na terça-feira que não irá ceder em sua busca por justiça pela agressão cometida pela Colômbia ao invadir seu território em março para atacar guerrilheiros das Farc. O incidente levou Quito a romper relações com Bogotá, e recentemente a Procuradoria Geral equatoriana solicitou que o ministro colombiano da Defesa, Juan Manuel Santos, seja ouvido para identificar os responsáveis pela operação militar. "O governo de (Alvaro) Uribe se omitiu quanto às solicitações que o Estado equatoriano enviou (...) sobre as irregularidades a respeito do bombardeio", disse Correa a uma rádio. "Não cederemos em nossa busca por justiça", disse ele, condicionando o restabelecimento de relações a uma "mudança radical na conduta" de Bogotá. Correa, no entanto, admitiu que dificilmente a Colômbia vai mudar. O presidente afirmou que o país gasta anualmente mais de 100 milhões de dólares para vigiar os cerca de 600 quilômetros de fronteira comum. (Por Alexandra Valencia)