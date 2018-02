Presidente do México elogia reforma imigratória de Obama

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, elogiou as ações recentes do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na questão da imigração, dizendo nesta sexta-feira que foram “as medidas mais importantes tomadas em várias décadas” e que irão permitir que as famílias permaneçam juntas.

O plano de Obama, revelado na quinta-feira, diminuiu a ameaça de deportação para cerca de 4,7 milhões de imigrantes, muitos deles mexicanos, que estão nos EUA sem documentos.

“Quero reconhecer publicamente o presidente dos Estados Unidos pelo anúncio de ontem (quinta-feira)”, declarou Peña Nieto em uma conferência no México. “Estas medidas levam alívio principalmente a imigrantes mexicanos”.

“Aqueles que serão beneficiados são migrantes de origem mexicana que vivem nos Estados Unidos há anos… este é um ato de justiça que reconhece a grande contribuição de milhões de mexicanos ao desenvolvimento de nosso vizinho”, completou.

Há cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos EUA. O plano de Obama permitirá que cerca de 4,4 milhões de pais de cidadãos norte-americanos ou moradores permanentes legalizados que vivem nos EUA há pelo menos cinco anos permaneçam nos Estados Unidos temporariamente, sem risco de deportação.

Outras 270 mil pessoas teriam a chance de escapar da expulsão graças à ampliação de uma medida de Obama de 2012 para deter a deportação de crianças levadas ao país ilegalmente por seus pais.

Peña Nieto declarou ter instruído o serviço consular do México a ajudar os mexicanos que desejam se beneficiar com a reforma. Os republicanos prometeram combater a iniciativa imigratória de Obama.

(Por Lizbeth Diaz)