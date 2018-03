Presidente do Peru pede que Evo Morales 'cale a boca'

O presidente do Peru, Alan García, disse nesta terça-feira, 1, ao presidente Evo Morales para "calar a boca", numa reação às críticas do presidente boliviano a seu governo. O peruano exigiu que o chefe de Estado boliviano não se meta nos assuntos internos de Lima, e esclareceu enfaticamente que os Estados Unidos não têm nenhuma base dentro de seu país. "Bom, terei de dizer o mesmo que o rei Juan Carlos, da Espanha: 'Por que não te calas?', meta-se com o seu país, não com o meu", "tenha cuidado com as conseqüências do que está fazendo", disse García a jornalistas, ao falar do presidente boliviano, em referência ao incidente com o monarca espanhol e o presidente Hugo Chávez. "Além disso, tudo está sustentado em grosseiras mentiras e manipulações, como dizer que o Peru tem uma base dos Estados Unidos. Que esse senhor Morales venha ao Peru e diga onde está a base, mas o melhor que pode fazer é não se meter na política peruana e dividir os peruanos", acrescentou. "Já parece ter feito o suficiente na Bolívia para vir se meter aqui. E não quero as desculpas de ninguém", disse o chefe de Estado peruano. O embaixador do Peru na Bolívia, Fernando Rojas, viajou nesta terça a Lima após ser chamado para consultas por seu governo para analisar as relações bilaterais entre ambos os países. O país convocou seu embaixador em La Paz após o mal-estar causado no pelas declarações do presidente boliviano, Evo Morales, sobre a suposta instalação de bases militares dos Estados Unidos em território peruano. Tanto o governo peruano quanto seu embaixador qualificaram de "ingerência" as afirmações de Evo, que constituem o mais recente episódio de uma seqüência de "atritos" entre ambos os países durante as últimas semanas.