Presidente do Uruguai apóia processo de paz na Colômbia

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, manifestou nesta quinta-feira, 3, para o Chefe de Estado colombiano, Álvaro Uribe, sua satisfação com o resgate de Ingrid Betancourt e de outros 14 reféns das Farc e reiterou seu apoio ao processo de paz na Colômbia, informaram fontes oficiais. Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns Após 6 anos, Ingrid reencontra os filhos em Bogotá Uribe quer libertação de reféns para negociar Chávez reitera apelo para que Farc deponham armas Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta Americanos que estavam em poder das Farc chegam aos EUA Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pela Colômbia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt Em comunicado, o Executivo de Vázquez cumprimenta com satisfação a libertação de Betancourt, depois de mais de seis anos de cativeiro, e de três americanos e 11 militares e policias que estavam em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O Governo uruguaio qualificou de "bem-sucedido" o resgate dos 15 reféns efetuado ontem pelo Exército colombiano na selva da Colômbia. O Uruguai, "fiel a sua vocação de promoção e defesa dos direitos humanos, reitera sua solidariedade com o povo colombiano e sua disposição permanente a contribui com a causa da paz na irmã República da Colômbia", diz o texto.