Presidente dominicano ganha eleições com 53,83% dos votos

O presidente dominicano, Leonel Fernández, venceu as eleições presidenciais da República Dominicana com 53,83% dos votos válidos, indica o boletim definitivo emitido neste sábado, 18, pela Junta Central Eleitoral (JCE). O governante, de 53 anos, foi respaldado por 2.199.734 de sufrágios, enquanto seu principal adversário, o ex-ministro de Obras Públicas, Miguel Vargas, candidato presidencial do Partido Revolucionário Dominicano (PRD), obteve 1.654.066 de votos, ou 40,48% do total. Com estes resultados, Fernández foi reeleito para um segundo mandato consecutivo que começará em agosto. A organização das votações locais foi elogiada pelos observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA), que destacaram a transparência do processo e a forma cívica e em massa como os dominicanos compareceram às urnas.