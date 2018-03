Presidente eleito do Paraguai anuncia composição de novo governo O presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo, disse na sexta-feira, quando anunciou a composição de um gabinete de governo formado majoritariamente por políticos, que a analista Milda Rivarola será a futura ministra das Relações Exteriores do país. Lugo, um ex-bispo católico que deve tomar posse no dia 15 de agosto, nomeou ainda o advogado e senador eleito Rafael Filizzola para comandar a pasta do Interior e a médica Esperanza Martínez para o Ministério da Saúde Pública. Os três pertencem a partidos ou movimentos social-democratas que integram a Aliança Patriótica para a Mudança (APC), a coalizão centro-esquerdista pela qual Lugo elegeu-se, no dia 20 de abril, colocando fim a mais de seis décadas de controle do governo pelo Partido Colorado, uma legenda conservadora. Rivarola, 52, formou-se em agronomia e ciências sociais em Assunção e fez pós-graduação em história na França, de onde liderou um grupo de intelectuais paraguaios que lutou pela abertura democrática em plena ditadura do general Alfredo Stroessner. "Eu nunca quis fazer parte do aparato estatal. Para os que vêm do mundo acadêmico ou do setor privado, tomar essa decisão é algo difícil. Mas não pude tirar o meu da reta em um momento tão emblemático para o Paraguai", afirmou a analista de política à rádio Primero de Marzo. "Neste momento, contamos com a boa vontade e a cooperação da parte de muitos países. Há vários elementos positivos permitindo que cumpramos nossa missão de forma adequada e consigamos recuperar a imagem que temos diante do mundo", acrescentou Rivarola, referindo-se à fama do Paraguai de ser um país corrupto. Três políticos do Partido Liberal -- segunda maior força política do país -- farão parte do gabinete ministerial: Blas Llano (Justiça e Trabalho), Cándido Vera (Agricultura e Pecuária) e Efraín Alegra (Obras Públicas e Comunicações). "Esses ministros serão os agentes da mudança que os cidadãos tanto desejam", afirmou Lugo, em uma entrevista coletiva. Entre os demais ministros do futuro governo, contam-se o economista Dioniosio Borda (Fazenda), Martín Heisecke (Indústria e Comércio) e Luis Bareiro Spaini (Defesa). "A composição do gabinete reflete essa pluralidade que representa a aliança e agora temos o compromisso de honrar todas as expectativas surgidas desde a vitória de Fernando Lugo", afirmou Filizzola a jornalistas. Alguns políticos da oposição afirmaram que os nomes escolhidos por Lugo não possuem experiência. "Parece-me que o Ministério das Obras Públicas e Comunicações, por exemplo, deveria ser comandado por alguém com conhecimento técnico", afirmou o deputado Carlos María Soler, do partido centro-direitista Pátria Querida. Ao lado de sua futura chanceler, Lugo viaja no sábado para a Bolívia e logo depois visita o Equador e a Venezuela, ficando longe do Paraguai até quinta-feira. (Reportagem de Mariel Cristaldo)