Presidente eleito do Paraguai encontra futuros colegas em cúpula O presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo, se reunirá nesta semana com os presidentes de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela, no seu primeiro compromisso internacional desde a eleição, em abril. Lugo embarca na quinta-feira para Lima, onde ocorre a cúpula da América Latina, Caribe e União Européia. Ele viaja na qualidade de acompanhante do atual presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos. O ex-bispo católico, que assume o governo em 15 de agosto, deve reunir-se também com os líderes da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, e da União Européia, José Manuel Durão Barroso, segundo nota divulgada pela coalizão que ele lidera. O texto diz que Lugo se encontrará na noite de quinta-feira com o presidente da Bolívia, Evo Morales, e na sexta-feira com Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez (Venezuela), Álvaro Uribe (Colômbia) e Rafael Correa (Equador). A vitória de Lugo, candidato de uma coalizão centro-esquerdista, nas eleições de 20 de abril marcou o final de mais de seis décadas de governo do Partido Colorado (conservador). Lugo teve de desafiar o Vaticano e deixar o cargo de bispo para sair candidato. Apesar de ser abertamente simpático a grupos de esquerda dentro e fora do Paraguai, o ex-bispo se declara "de centro" e promete adotar um modelo similar ao do presidente socialista uruguaio, Tabaré Vázquez, que o receberá no dia 21 em Montevidéu. (Reportagem de Daniela Desantis) REUTERS PF