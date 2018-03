Presidente equatoriano recebe Constituição e denuncia boicote O presidente do Equador, Rafael Correa, recebeu na sexta-feira o texto constitucional que será submetido a referendo, o qual ele disse haver "mil razões" para aprovar. Na sessão de encerramento da Assembléia Constituinte que trabalhou por oito meses, Correa disse que a oposição quer boicotar a nova Constituição, que amplia os poderes do presidente, autoriza sua reeleição e introduz várias medidas de viés socialista. O texto de 444 artigos foi aprovado por 94 dos 126 constituintes presentes na sessão de quinta-feira. "A oposição nunca veio trabalhar na solução dos problemas, vieram boicotar este trabalho e usaram covardemente o nome de Deus, da vida, e aí continuam as viúvas da partidocracia para confundir o povo equatoriano", afirmou Correa. Ele admitiu que há na proposta "barbaridades que devem ser retificadas", mas defendeu a aprovação no referendo de 28 de setembro. "Ninguém desconhece que passaram erros, mas cada artigo foi realizado com transparência. Aqui não há textos ocultos", acrescentou Correa no evento, marcado pela ausência da oposição e por gritos em favor do presidente. Durante o processo, a oposição acusou os governistas de estarem incluindo no texto artigos que não haviam sido aprovados em plenário. "É o mesmo de sempre, porque votamos uma Constituição que nem sequer conhecemos, não há um novo país", disse à Reuters Pablo Lucio Paredes, do movimento oposicionista Futuro Já. Outros grupos se somaram às denúncias, mas sem especificar quais artigos teriam sido fraudados. A Constituinte havia decretado feriado para que a população pudesse acompanhar o último dia de funcionamento da assembléia. Pesquisas feitas neste mês deram 32 por cento de apoio ao "sim", com tendência de alta, o que torna bastante provável que a Constituição seja referendada.