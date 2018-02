Presidente haitiano participará de cúpula da Comunidade do Caribe, em Cancún

O presidente do Haiti, René Préval, viajará neste domingo a Cancún, no México, para participar da Caricom, cúpula da Comunidade do Caribe, na qual irá expor a urgência de conseguir refúgio para os milhares de haitianos que vivem ao relento desde o terremoto do dia 12 de janeiro.

Préval anunciou em um ato público que transferirá aos líderes com os quais deve se reunir a necessidade de encontrar lugares seguros onde alojar as pessoas que sobrevivem em refúgios improvisados por toda a capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 1,2 milhão de haitianos permanecem nestes acampamentos e 900 mil esperam a chegada de tendas de campanha, disse o líder durante um ato junto à presidente do Chile, Michelle Bachelet, que visitou o Haiti para conhecer a situação do país após o terremoto.

Préval lembrou que a próxima chegada das chuvas agravará a situação destas pessoas, por isso pediu "uma grande coalizão de esforços" da comunidade internacional que torne possível solucionar este problema.