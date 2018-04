Presidente paraguaio recebe alta após exames em SP

Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, "o paciente apresenta boas condições clínicas".

Lugo estava internado desde quarta-feira para a realização de exames e aplicação de medicamento como tratamento de manutenção, segundo o hospital.

Exames médicos confirmaram que o câncer linfático do presidente paraguaio está em "remissão completa", informou o hospital em nota na quinta-feira.

Lugo, de 59 anos, está no Brasil desde domingo. Em agosto, ele foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin com envolvimento ósseo e desde então se submeteu a seis sessões de quimioterapia, alternadas entre Assunção e São Paulo.

(Reportagem de Tatiana Ramil)