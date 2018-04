Presidente paraguaio se recupera de cirurgia na próstata

Lugo, de 58 anos, foi submetido na manhã desta sexta-feira a uma intervenção endoscópica na próstata em um hospital privado da capital, por recomendação de seu médico Néstor Martínez após exames de rotina no começo do ano.

"A operação for realizada com êxito. O presidente está neste momento no processo de recuperação (...) está lúcido, a anestesia foi local e está em constante diálogo com os médicos", disse a jornalistas Augusto dos Santos, ministro de Informação, que acrescentou que a doença do presidente não é grave.

"Dentro do check-up que faz regularmente a cada ano, se determinou a necessidade de realizar essa cirurgia, que poderia ser realizada tanto hoje como daqui a alguns meses, mas este é um bom momento porque estamos em uma espécie de recesso no mês de janeiro", afirmou.

Santos explicou que o presidente permanecerá no hospital até o meio-dia de sábado e continuará a recuperação em sua residência presidencial, onde deverá ficar cerca de quatro dias em repouso.

"A agenda imediata não sofrerá grandes variações", concluiu o ministro.

Lugo, ex-bispo católico que lidera a coalizão de centro-esquerda, assumiu o cargo no dia 15 de agosto de 2008 e encerrará seu mandato em 2013. Sua eleição pôs fim a seis décadas de governo do partido conservador Colorado.

(Reportagem de Mariel Cristaldo)