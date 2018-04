Presidente paraguaio submete-se a exames médicos em São Paulo

Lugo, que está no Brasil desde domingo fazendo uma pausa em suas atividades, fará no hospital Sírio-Libanês os exames, que durariam até quinta-feira, disse a agência oficial de notícias IPParaguay.

O presidente, de 59 anos, foi diagnosticado em agosto com um linfoma não-Hodgkin com envolvimento ósseo e desde então se submeteu a seis sessões de quimioterapia, alternadas entre Assunção e São Paulo. Somente após dois anos os médicos poderão declará-lo curado.

Lugo receberá a primeira dose de uma medicação que utilizará por vários meses, mas não ficará internado no hospital da capital paulista, para onde foi levado de emergência em outubro devido a uma trombose, no pior momento de seu tratamento.

A agência oficial disse que, no Brasil, Lugo recebeu ligação de seu colega do México, Felipe Calderón, que lhe informou sobre a prisão do suposto agressor do jogador paraguaio Salvador Cabañas, José Jorge Balderas, na semana passada.

