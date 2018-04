Presidente paraguaio virá ao Brasil para novos exames

ASSUNÇÃO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, viajará no fim de semana ao Brasil para se submeter a novos exames médicos, após terminar mais uma etapa do tratamento de quimioterapia contra o câncer diagnosticado em agosto passado.

Lugo irá para São Paulo, onde permanecerá de 23 a 27 de janeiro "no marco de uma pausa" de seu trabalho para visitar "pessoas amigas" e depois se submeter "a exames médicos no hospital Sírio Libanês", informou nesta quinta-feira, 20, a agência oficial IP Paraguai em um breve comunicado.

"Após estes exames previstos pelos médicos encarregados do tratamento de Lugo, o chefe de Estado retornará ao Paraguai", acrescenta o texto.

Lugo, de 59 anos, foi diagnosticado com um câncer linfático em agosto.