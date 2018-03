Presidente peruano García estuda mudanças no governo O presidente peruano, Alan García, disse nesta quinta-feira que decidirá oportunamente sobre ajustes em seu gabinete ministerial para melhorar a gestão de seu governo de mais de 14 meses no Peru. Desde que assumiu o poder, no final de julho do ano passado, o gabinete de García sofreu apenas duas mudanças, nos ministérios do Interior e da Agricultura. "Oportunamente vamos, a pedido também do primeiro-ministro (Jorge del Castillo), considerar se é necessário fazer mudanças nos ministérios e obviamente não é tão fácil", disse García a jornalistas. (Por Teresa Céspedes)