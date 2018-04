Presidente Raúl Castro chega à Argélia para passar três dias

O presidente cubano, Raúl Castro, chegou neste sábado, 7, a Argel para uma visita oficial de três dias, a primeira à Argélia desde que chegou ao poder. O avião de Castro aterrissou por volta das 15h55 locais (12h55 de Brasília) no aeroporto de Argel, onde foi recebido pelo presidente do país, Abdelaziz Bouteflika, e vários membros do Governo. Cuba e Argélia sempre mantiveram relações muito estreitas desde o país africano alcançou a independência da França em 1962. Nos anos 60, a Argélia se transformou em um símbolo para os revolucionários do mundo após sua longa guerra de independência contra os franceses. Foi em Argel que Che Guevara teve, junto aos líderes independentistas argelinos, sua ideia da guerra de guerrilhas e seu iniciou seu apoio aos movimentos separatistas africanos que proliferavam no continente. Fontes do Governo argelino destacaram que a visita de Raúl Castro é "testemunho da qualidade das relações históricas de amizade e solidariedade" entre os dois países, que experimentaram uma "evolução significativa" nos últimos anos.