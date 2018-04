Preso chinês com 30 mil comprimidos de ecstasy na Argentina

Um chinês com passaporte holandês foi detido na quarta-feira, 18, no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, quando tentava entrar na Argentina com 30,7 mil comprimidos de ecstasy, informaram fontes oficiais. A alfândega argentina descobriu a droga, escondida no fundo falso da mala do traficante, durante uma revista de rotina. O chinês, detido por agentes da Unidade de Drogas Perigosas da Alfândega, chegou a Buenos Aires num voo procedente da Alemanha e com escala em Paris.