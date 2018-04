Primo de Abadía é preso pela polícia colombiana em Cali

A polícia colombiana prendeu nesta segunda-feira, 26, em Cali, o primo do narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadia. Héctor Fabio Giraldo Velasco é conhecido como Adolfo ou Pilongo. Segundo informações oficiais, Velasco atuava em conexões internacionais para enviar cocaína para a América do Norte. "Ele era peça chave na organização porque tinha informações sobre os contatos e os amigos de Abadía", que foi preso em São Paulo no dia 7 de agosto. Abadía é um dos lideres do cartel colombiano do Norte do Valle e era procurado pelas autoridades dos Estados Unidos acusado de narcotráfico e associação para o crime. Em Bogotá, a Direção de Investigação Judicial informou que Giraldo Velasco "é o quarto na hierarquia da organização comandada por Abadía". As autoridades americanas têm um pedido de extradição contra ele, acusado de lavagem de dinheiro e narcotráfico. Velasco era o responsável em Cali pela troca de informações com amigos, assessores e testa de ferros de Abadia e participava da coordenação do envio e transporte de cocaína para a América do Norte. Ele foi preso em uma operação conjunta da Polícia Nacional, Fiscal e do Departamento Americano Antidrogas.