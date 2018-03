Produtores agrícolas argentinos prometem estender greve Os produtores agrários argentinos, que mantém uma greve contra um imposto sobre as suas exportações, disseram na segunda-feira que estenderão a medida de força por uma semana, o que poderia aprofundar ainda mais a crise que sacode o governo há quase três meses. "(Decidimos) continuar com a não comercialização de grãos com destino à exportação até a meia-noite de segunda-feira, 9 de junho próximo", disse Luciano Miguens, presidente da Sociedade Rural Argentina. A Argentina é um dos maiores provedores mundiais de alimentos e a prolongação da greve pode afetar as exportações de grãos, farelos e oleaginosas. (Reportagem de Karina Grazina)