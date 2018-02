Produtores rurais argentinos prometem prolongar paralisação Os produtores rurais da Argentina podem prolongar a paralisação que deveria ser concluída na próxima semana, uma medida que ameaça suspender as exportações de grãos de um dos principais fornecedores do mundo. "Na quinta-feira 15 vamos avaliar se termina aí ou se seguimos. O mais provável é que, da maneira como estão as coisa, esta paralisação continue", disse Eduardo Buzzi, presidente da Federação Agrária Argentina, diante de um grupo de produtores na Província de Entre Ríos, uma das principais produtoras agropecuárias. Centenas de produtores rurais ocuparam, neste sábado, rodovias na região com tratores e caminhonetes para protestar contra a política agropecuária do governo, no terceiro dia de greve, cujo fim estava previsto para quinta-feira. Buzzi afirmou que não vão aceitar suspender a iniciativa como condição para retomar o diálogo com o governo, suspenso na semana passada. A interrupção das negociações ocorreu devido à falta de consenso em um ponto-chave dos impostos sobre as exportações. Os produtores rejeitam uma alteração no imposto para vendas externas de grãos e derivados adotada em março, que na prática elevou a carga sobre a soja, o maior produto de exportação do país. Em março, os produtores realizaram uma paralisação de três semanas em protesto contra a nova medida fiscal, o que provocou o desabastecimento de alimentos básicos e elevou preços nos principais mercados de grãos devido à perspectiva de queda de oferta. Desde que começou o protesto, foram realizadas manifestações de agricultores em estradas, em alguns casos com bloqueio das mesmas. No início de abril, os produtores optaram por uma trégua para iniciar negociações com o governo, mas não conseguiram chegar a um acordo. Os produtores acusam o governo de prepotente, enquanto as autoridades alegam que o setor rural é inflexível. "É muito difícil dialogar com alguém que diz 'se não se faz o que eu quero ... vou embora ou bato a porta", disse a uma emissora de rádio o chefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández. (Reportagem de Karina Grazina)