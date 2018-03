Protestos deixam pelo menos 60 estudantes presos no Chile

A polícia chilena deteve nesta quarta-feira, 25, pelo menos 35 estudantes em Santiago e outros 25 na cidade de Copiapó durante um protesto contra a Lei Geral de Educação, aprovada no dia 19 de junho na Câmara dos Deputados. Estudantes e professores realizaram numerosas manifestações desde abril passado contra esta nova lei, que agora passará para o Senado, já que, segundo eles, aumentaria a desigualdade. Fotos: Reuters Além disso, exigem do governo o fortalecimento da educação pública e o fim da seleção de alunos nos colégios. Cerca de dois mil estudantes marcharam nesta quarta de forma pacífica pelo centro de Santiago, da praça Itália até a praça Almagro, onde os dirigentes leram seus discursos e onde começaram os primeiros distúrbios, segundo a imprensa local. Em uma entrevista ao canal Television Nacional de Chile, a presidente Michelle Bachelet pediu aos estudantes que cessassem as mobilizações. Ela reiterou seu compromisso de "fortalecer a educação pública" ressaltando que a nova lei "é infinitamente melhor que a Lei Orgânica Constitucional de Ensino (LOCE)", imposta nos anos 80 pela ditadura de Augusto Pinochet.