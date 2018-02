Protestos impedem visita de Morales à cidade boliviana d Sucre Violentos protestos supostamente incentivados pela oposição conservadora em Sucre deixaram ao menos três feridos neste sábado e obrigaram o presidente boliviano, Evo Morales, a suspender sua muito anunciada visita à cidade, capital legal do país. A visita estava programada com o propósito de comemorar o aniversário da cidade considerada como a que deu o primeiro grito de liberdade da América, há quase dois séculos, e que no último ano foi cenário de motins que quase levaram a elaboração de uma nova Constituição ao fracasso. O presidente boliviano, cujas reformas socialistas enfrentam dura resistência de setores conservadores, não visita Sucre desde agosto do ano passado, quando foi hostilizado por grupos que pediam a transferência do governo nacional para a cidade localizado na parte sul do país. A suspensão da visita de Morales, anunciada em La Paz, foi comunicada enquanto se confirmava que ao menos três pessoas ficaram feridas durante o confronto entre policiais e manifestantes. "Jamais permitiremos a presença de Evo Morales enquanto ele não pedir desculpas a Sucre pelo banho de sangue do ano passado", disse a jornalistas o reitor da universidade pública local, Jaime Barrón, presidente do chamado Comitê Institucional que convocou o protesto. O reitor saudou, no entanto, a chegada de francos opositores como o presidente do Senado, Oscar Ortiz, e o prefeito de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. (Com reportagem de David Mercado)