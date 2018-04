Provas de vida de reféns eram para Chávez, afirma senadora As provas de vida de alguns sequestrados pelas Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), obtidas pelo Exército da Colômbia, eram destinadas ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, e mostram que a negociação estava avançando, afirmou na sexta-feira a senadora colombiana Piedad Córdoba. O governo da Colômbia apresentou provas de vida da ex-presidenciável Ingrid Betancourt e de três norte-americanos que estão em cativeiro. As provas foram apreendidas com três rebeldes capturados pelo Exército. O presidente colombiano, Alvaro Uribe, suspendeu na semana passada a negociação mediada por Chávez, o que levou a uma crise diplomática. "A mediação do presidente Chávez estava sendo feita com responsabilidade e com seriedade, e as provas vinham em meu nome para ser levadas a ele", disse Córdoba à TV Telesur. Ela também participava das conversas, que visava a libertar reféns sequestrados há anos. Entre as provas de vida estão cartas e fotos dos reféns, acrescentou Córdoba. "Não estávamos fazendo nada que não fosse cumprir nossa tarefa, estávamos avançando com muita rapidez." (Reportagem de Fabián Andrés Cambero)