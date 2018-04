Província argentina aprova lei por 'morte digna' A Província de Rio Negro, na Patagônia argentina, transformou-se na primeira do país em aprovar uma lei para a "morte digna", permitindo a pacientes terminais recusar tratamentos que provoquem sofrimento ou dor. O projeto foi aprovado na noite de quinta-feira pelo Legislativo provincial e a lei entrará em vigor quando for regulamentada pelo Executivo. "Toda pessoa que padeça de uma enfermidade irreversível em estado terminal tem direito de manifestar seu repúdio aos procedimentos cirúrgicos, de hidratação, alimentação e reanimação artificial quando eles forem desproporcionais às perspectivas de melhora e produzam dor ou sofrimento", diz a norma, à qual a Reuters teve acesso. Mas a lei garante que não sejam interrompidas "as medidas que dizem respeito ao controle e ao alívio dessa dor nos últimos instantes da vida". Diversos tribunais argentinos já autorizaram a chamada ortotanásia em casos específicos, mas muita gente quer que o assunto seja levado ao Congresso Nacional. (Reportagem de Karina Grazina)