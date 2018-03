Província de Buenos Aires, a jóia das eleições argentinas A Província de Buenos Aires é a jóia eleitoral da Argentina, uma chave que abre as portas da Presidência do país -- e, a nove dias das eleições, a primeira-dama e candidata governista Cristina Fernández de Kirchner parece tê-la nas mãos. Uma região historicamente fiel ao peronismo --bloco do qual Cristina faz parte--, a Província abriga em seu imenso território 38 por cento da população argentina e serve como mostruário de riqueza, com grandes latifúndios, e de miséria, nos grandes bolsões de pobreza e desigualdade. À medida que se aproxima a data da eleição, os candidatos percorrem a área do cordão urbano que circula Buenos Aires e no qual há municípios com mais habitantes do que várias Províncias do país somadas. Nessa corrida febril, Fernández, mulher do atual presidente argentino, Néstor Kirchner, conta com uma ampla vantagem. O peronismo nunca perdeu na Província em 20 anos e, como se isso não fosse suficiente, o vento da economia continua soprando a favor após o país registrar durante quase cinco anos taxas de crescimento de 8 por cento ao ano, atraindo os votos de centenas de milhares de pessoas que hoje contam com algum tipo de emprego. "Depois de muitos anos, estamos conseguindo trabalho. Hoje, se percebe que há mais trabalho", afirmou Esther de López, 45, militante peronista da Ciudad Evita, um bairro populoso da capital. Para Hugo Haime, da empresa de consultoria que leva o nome dele, "é quase uma obviedade demográfica o fato de que quem vence na Província de Buenos Aires tende a vencer a eleição presidencial". A Argentina possui 40 milhões de habitantes, dos quais 27 milhões estão aptos a votar. E a Província de Buenos Aires responde por 10 milhões de eleitores. "Esse votos são fundamentais para o resto do país", acrescentou Haime, que prevê uma folgada margem de votos para Cristina tanto na Província como nacionalmente. Segundo o analista, a única coisa que resta a saber é o montante de votos a ser conquistado pela oposição. TESOURO POLÍTICO Cristina, que se tornou conhecida antes de seu marido devido a seus discursos inflamados no Senado, deve conquistar a Presidência argentina com uma vantagem de cerca de 8 milhões de votos, segundo as pesquisas. No entanto, apesar dessa folga, a candidata continua realizando comícios no chamado cinturão urbano de Buenos Aires, sem se esquecer do distrito que contribuiu para que Kirchner obtivesse 44 por cento dos votos em 2003 e que chegasse ao poder. Se Buenos Aires é um tesouro político, sua peça mais cobiçada é o município de La Matanza, onde a senadora já informou que pretende encerrar sua campanha. Nesse local, aglomeram-se 1,3 milhão de moradores, a poucos minutos do centro de Buenos Aires, um mundo habitado majoritariamente pelas classes altas e médias, amantes das tradições européias. "Em La Matanza, as obras do governo realizadas por Néstor Kirchner nesses últimos quatro anos são obras históricas, obras pelas quais aguardávamos havia 30 anos", afirmou o prefeito do município, Fernando Espinoza, que tenta conquistar um novo mandato. Com uma foto de Evita na parede de seu gabinete, Espinoza explica desta forma os altos índices de popularidade de Cristina Fernández no populoso município: "O peronismo está no sangue". (Reportagem adicional de Helen Popper)