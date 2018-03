Quadro de Fujimori é estável depois de cirurgia na boca A situação do ex-presidente peruano Alberto Fujimori é estável depois da cirurgia a que foi submetido, mas a lesão encontrada em sua boca era maior do que esperavam os médicos, disse na quinta-feira a sua filha mais velha. Fujimori, de 69 anos, sofre de leucoplasia, um transtorno nas mucosas da boca que, em alguns casos, pode virar um câncer. O ex-presidente, que governou o Peru entre 1990 e 2000, está sendo processado por abusos aos direitos humanos e corrupção, processos adiados em uma semana para permitir que Fujimori se recupere da cirurgia. "Ele não pode conversar, mas está estável. Os médicos me informaram ontem que, na última avaliação feita antes da operação, encontraram duas leucoplasias a mais, além da de 1cm por 1,5 cm que já haviam detectado", disse à imprensa a promotora Keiko Fujimori, filha mais velha do ex-presidente. "Por isso (...) retiraram do meu pai um pedaço de 3 por 5 centímetros, um pedaço muito maior do que se pensava inicialmente. Agora estamos esperando os resultados da biópsia", acrescentou ela, falando da sede do Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásticas, onde o ex-presidente está internado. Fujimori, extraditado do Chile em setembro do ano passado, vive recluso em uma quartel policial em um bairro pobre de Lima, onde ocorrem as audiências. Entre as acusações contra Fujimori estão a morte de 25 pessoas em poder de agentes do Estado e o sequestro de opositores. A promotoria pediu uma pena de 30 anos de prisão pelos abusos aos direitos humanos. Fujimori já foi condenado a seis anos de prisão pela invasão ilegal da casa de seu ex-chefe de espionagem, para supostamente roubar vídeos que o ligariam aos casos de corrupção. (Por Maria Luísa Palomino, com reportagem de Carlos Tabja)