Queda de avião mata 5 no norte do México

Cinco pessoas morreram nesta terça-feira, 21, na queda de um pequeno avião no estado de Tamaulipas, norte do México, informaram fontes oficiais. Segundo as fontes, o avião do tipo Cessna caiu a cerca de 800 metros da pista poucos minutos depois de ter decolado do aeroporto de Ciudad Victoria, capital do estado. Aparentemente, a aeronave teve problemas com os motores e o piloto tentou retornar sem sucesso à pista. O local do acidente foi isolado pelas forças de segurança locais.