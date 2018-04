Queda de avião no Chile deixa ao menos 8 mortos Pelo menos oito pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas devido à queda de um pequeno avião policial chileno em um campo de esportes de Santiago, onde crianças e idosos faziam exercícios. O acidente aconteceu por volta das 10h da manhã (horário local e de Brasília) e seis das vítimas viajavam na aeronave, dois instrutores de vôo e quatro alunos, segundo uma fonte policial. Outras duas pessoas, incluindo uma criança, morreram no local da queda, disse um funcionário do governo municipal. O avião caiu em um campo de esportes em uma região povoada numa área próxima aos Antes de Santiago e a poucos metros do aeroporto de Tobalaba, de onde havia decolado pouco antes. "O avião quis aterrizar e acabou caindo", disse à rede de TV estatal TVN uma testemunha do acidente que se identificou como Adriana. "As vovós estavam fazendo exercício e as crianças também", acrescentou. (Por Antonio de la Jara)