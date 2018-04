Queda de helicóptero mata 13 pessoas no Chile Um helicóptero que transportava uma brigada de combate a incêndios florestais caiu no domingo no centro-sul do Chile, provocando a morte de seus treze ocupantes, disseram autoridades e a mídia. A aeronave estava ocupada por 12 brigadistas de 18 a 20 anos, além do piloto, que segundo a Força Aérea do Chile era um de seus oficiais. Ele prestava serviços autorizados à empresa privada de helicópteros Flight Service, contratada por uma empresa florestal particular. "São jovens que trabalham nessas temporadas para juntar dinheiro para estudar", disse Angélica Sáez, governadora da Província de Cauquenes ao canal estatal TVN. Segundo informes preliminares, as más condições do tempo teriam provocado o acidente. (Reportagem de Claudio Cerda)