Queda de pequeno avião no Chile deixa nove mortos

Nove pessoas morreram em um acidente com um pequeno avião que caiu nas proximidades do aeroporto La Paloma da cidade de Puerto Montt, no sul do Chile. Segundo o relatório policial, o acidente aconteceu às 10h30 (11h30 em Brasília), no qual morreram oito adultos e um menor, quase todos carbonizados, já que o bimotor pegou fogo. Após o acidente, a Direção de Aeronáutica Civil decidiu fechar o aeroporto La Paloma para uma investigação detalhada da queda do avião. O aeroporto funcionará somente para operações militares, policiais e médicas. O avião, um Beechcraft 99, que se dirigia à ilha de Melinka, caiu em um terreno baldio, a só 500 metros de um setor residencial situado nos arredores de Puerto Montt, 1.044 quilômetros ao sul de Santiago. Testemunhas que tiveram acesso ao local disseram que a asa esquerda do avião já estava em chamas antes da queda. Segundo outras fontes, os problemas da aeronave começaram logo após a decolagem, principalmente quando se dispunha a realizar a conversão para ir à ilha.