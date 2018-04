Quinze corpos são encontrados em Acapulco, diz mídia local

As vítimas, todas do sexo masculino, foram descobertas na madrugada perto de um shopping center, juntamente com várias mensagem de ameaça escritas à mão, que normalmente são uma característica de cartéis de drogas.

O destino turista de Acapulco tem sido assolado nos últimos anos pela violência das drogas e os conflitos entre cartéis por rotas de transporte.

Um caminhão incendiado e quatro outros veículos destruídos foram encontrados próximos aos corpos. Outras quatro vítimas assassinadas foram encontradas em outras partes da cidade em incidentes separados, disse a mídia local.

Mais de 30 mil pessoas foram mortas no México desde o final de 2006, quando o presidente Felipe Calderon mobilizou o exército e outros serviços de segurança para confrontar traficantes de drogas que abastecem os Estados Unidos.

(Por Patrick Rucker)