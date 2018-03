Quito pede à OEA que investigue computadores das Farc O Equador pediu no domingo à Organização dos Estados Americanos (OEA) que investigue o conteúdo dos computadores apreendidos na operação militar da Colômbia contra um acampamento da guerrilha Farc no território equatoriano. Segundo os governos da Colômbia e dos EUA, arquivos achados nessas máquinas demonstram ligações do Equador e da Venezuela com a guerrilha colombiana. O pedido de Quito foi feito numa reunião da Assembléia Geral da OEA em Medellín. No mesmo encontro, o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, pediu mais apoio dos demais países ao combate ao terrorismo. A chanceler equatoriana, María Isabel Salvador, disse que seu país não dá importância às informações supostamente presentes nos computadores, mas gostaria que Bogotá deixasse de citá-las. "O Equador está pedindo oficialmente ao secretário-geral da OEA que assuma a investigação e determine tudo o que houver para determinar", disse Salvador a jornalistas. REUTERS FE