Rafael Correa compara Chávez ao namorado da Barbie Um boneco falante, feito à imagem do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, apareceu na terça-feira na descontraída reunião dele com o seu aliado equatoriano, Rafael Correa, que comparou o brinquedo a Ken, o namorado da popular boneca Barbie. O anticapitalista e antiamericano Chávez em várias ocasiões já aconselhou os pais a não comprarem a Barbie para as suas filhas, por ver na boneca um instrumento de manipulação ideológica. "Agora o Rafael viu esse boneco que sei lá quem arrumou. Fui um dos mais críticos desse boneco, que põem até uma voz aí: 'Vamos comprar alpargatas que o que vem por aí é 'joropo' (uma dança popular)!", disse Chávez entre risos, durante encontro para avaliar convênios de energia e agricultura na cidade de Cumaná (oeste da Venezuela). "Como você o chama? O Ken?", acrescentou Chávez, dirigindo-se a Correa. "O Ken da Barbie", respondeu o presidente equatoriano. "O Chávez Ken," prosseguiu Chávez. "E leve vários (...), para mostrá-los pelo mundo." (Por Fabián Andrés Cambero)