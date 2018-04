Rafael Correa expulsa funcionário de Embaixada dos EUA

O presidente do Equador, Rafael Correa, fixou neste sábado o prazo de 48 horas para que um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos deixe o país, após qualificar de "insolente" uma carta que o americano enviou ao Comando Geral da Polícia local. "O senhor Armando Astorga tem 48 horas para juntar suas coisas e deixe este país. Não vamos aceitar que ninguém nos trate como colônia", indicou. O governante leu uma carta enviada ao Comando de Polícia por Armando Astorga, que, segundo o chefe de Estado, informa que decidiram dar por terminado "o entendimento de apoio logístico e operacional à unidade do centro de operações contra o contrabando da Direção Nacional de Inteligência da Polícia Nacional". Na carta de 8 de janeiro e divulgada hoje por Correa, Astorga informa que a partir do dia 9 "ficariam suspensos os US$ 340 mil por ano de apoio logístico e operacional" para essa unidade da Polícia. "Que o senhor Astorga fique com seu dinheiro sujo. Não precisamos dele, aqui há soberania e dignidade. Fique com seus US$ 340 mil seu tolo e insolente", disse Correa. Uma fonte da Embaixada dos Estados Unidos assinalou à Agência Efe que Astorga é funcionário dessa legação, mas não especificou que cargo ele ocupa e se limitou a apontar que se trata de um "diplomata americano".