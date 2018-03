Raúl Castro comparece à Assembléia Nacional de Cuba sem Fidel Raúl Castro sentou-se na sexta-feira ao lado de uma cadeira vazia, reservada para seu irmão Fidel Castro, no primeiro encontro da Assembléia Nacional do país desde que o novo presidente cubano tomou posse, em fevereiro. Raúl, que adotou medidas para modernizar a economia socialista da ilha, foi recebido com muitos aplausos pelos 600 membros do órgão, que realiza sua segunda sessão deste ano. Fidel, 81, não é visto em público desde que passou o poder em caráter interino para o irmão depois de se submeter, em julho de 2006, a uma cirurgia intestinal para enfrentar um problema não revelado. Fidel subiu ao poder com a Revolução de 1959 e continua a ser deputado da Assembléia Nacional, que mantém a cadeira dele desocupada, à espera de seu regresso. Raúl, 77, alimentou as esperanças de que haja grandes mudanças em Cuba, onde o cidadão comum recebe vários benefícios sociais, mas ganha menos de 20 dólares por mês. Entre as reformas aprovadas pelo governo dele incluem-se a descentralização da agricultura para aumentar a produção de alimentos, a abolição dos tetos salariais permitindo aos melhores funcionários que ganhem mais, a abertura a cubanos de instalações turísticas antes usadas exclusivamente por estrangeiros e a permissão para que os moradores da ilha comprem telefones celulares e computadores. Raúl deve discursar na Assembléia Nacional ainda na sexta-feira. Em encontros de um comitê ocorridos antes do início da sessão anual da assembléia, autoridades do governo falaram sobre a necessidade de apertar ainda mais o cinto devido à disparada dos preços do petróleo e dos alimentos. E disseram também que o governo deve descentralizar o setor da construção civil a fim de torná-lo mais eficiente e que deve elevar a idade de aposentadoria para ajudar o país a enfrentar o problema representado por uma população cada vez mais idosa. (Reportagem de Marc Frank e Rosa Tania Valdes)