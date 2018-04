Raúl Castro deixa a Rússia com crédito de US$ 270 milhões

O presidente de Cuba, Raúl Castro, deixou a Rússia após sete dias de visita, e leva debaixo do braço quase 40 acordos e, segundo o Ministério das Finanças russo, um pacote de créditos de US$ 270 milhões. O irmão mais novo de Fidel conclui uma viagem cheia de nostalgia e que selou o reencontro de Moscou e Havana, apesar das diferenças ideológicas que separam agora os antigos aliados da Guerra Fria. A Cuba socialista dos irmãos Castro e a Rússia do capitalismo pós-soviético assinaram um memorando de cooperação estratégica que renova os vínculos entre os dois países, abandonados nos anos 90 após a queda da União Soviética e seu comunismo. "Deixamos a Rússia muito satisfeitos", disse Raúl Castro em reunião com o ex-presidente e atual primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, a quem atribuiu o mérito de abrir uma "nova etapa" nas relações bilaterais com sua visita a Havana em 2000. Inicialmente, como admitiram fontes da Chancelaria russa, estava prevista unicamente a concessão de um crédito de US$ 20 milhões, empréstimo que o analista político russo Leonid Radzijovski qualificou de "dádiva insultante". "Acho que em qualquer distrito de Moscou se roubam diariamente mais de US$ 20 milhões", disse Radzijovski à rádio Eco de Moscou. No entanto, durante as negociações oficiais entre o presidente russo, Dmitri Medvedev, e Raúl, "inesperadamente" foram firmados outros dois créditos, de US$ 150 e US$ 100 milhões, segundo fontes diplomáticas russas. Moscou anunciou ainda o envio a Cuba de 25 mil toneladas de grãos como ajuda humanitária, seguidas mais tarde de outras 100 mil toneladas, segundo o vice-primeiro-ministro Igor Sechin, co-presidente pela parte russa da comissão intergovernamental Rússia-Cuba. "Somos velhos amigos, estivemos lado a lado nos bons e nos maus momentos, e, como vocês dizem, os maus momentos são os melhores para conhecer de verdade as pessoas", disse Raúl Castro ao chefe do Kremlin. Raúl Castro chega nesta quarta a Angola, em uma visita de três dias, a fim de estreitar as relações e promover a cooperação entre os dois antigos aliados, informou a Presidência da República. Ele foi convidado e será recebido pelo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, e na quinta assistirá a uma sessão solene da Assembleia Nacional, segundo um comunicado divulgado pela agência local Angop.