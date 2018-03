Raúl Castro destaca recuperação do turismo em Cuba

O presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmou neste sábado que houve avanços na recuperação do turismo na ilha, que foi visitada nos primeiros seis meses do ano por mais de 1,3 milhão de pessoas. "Chegaram ao país até o dia 25 de junho cerca de 1,309 milhão de turistas, o que representa um crescimento de 14,8% em relação ao mesmo período do ano passado", disse Raúl em seu discurso pelo aniversário de 55 anos do ataque ao Quartel de La Moncada. O presidente cubano comentou sobre as várias obras em andamento na ilha e algumas conquistas da economia local, entre elas o setor turístico, que nos últimos anos perdeu força entre as principais fontes de renda em moeda estrangeira de Cuba. "A recuperação do turismo também avança", destacou o general, de 77 anos. O turismo em Cuba registrou quedas em 2006 e 2007, em relação aos anos anteriores, segundo fontes dessa indústria. No entanto, o Ministério do Turismo afirma que o setor teve um crescimento de aproximadamente 6% nesse período. O turismo gera a Cuba uma receita bruta anual de mais de US$ 2 bilhões e emprega, direta e indiretamente, cerca de 300 mil pessoas.