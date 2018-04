Raúl Castro é indicado presidente de Cuba pelo Parlamento Raúl Castro encabeçou no domingo uma lista de 31 indicados ao Conselho de Estado e deve ser confirmado pelo Parlamento, disse um deputado. A Assembléia Nacional se dispõe a confirmar a nomeação do general de 76 anos como sucessor de seu irmão Fidel, que renunciou na terça-feira após quase meio século no poder. José Ramón Machado Ventura, um comunista ortodoxo de 77 anos, foi nomeado para o cargo de primeiro vice-presidente, o número dois em Cuba, segundo o deputado Julio Méndez. (Reportagem de Esteban Israel)