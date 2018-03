Raúl Castro frustra expectativa de novas reformas em discurso O líder cubano Raúl Castro frustrou as expectativas de anúncio de novas reformas econômicas em discurso no sábado, no qual alertou os cubanos a não se habituarem a ouvir boas notícias. O discurso, que marcou o 55o aniversário do início da revolução cubana, trouxe poucas novidades. Castro salientou a austeridade em Cuba e pareceu refrear as crescentes expectativas. Os cubanos haviam manifestado a esperança de ouvir de Castro até onde e como ele pretende conduzir Cuba no caminho das reformas. No discurso de 26 de julho do ano passado, Raúl agradou os cubanos ao reconhecer que os salários estão muito baixos e prometendo mudanças econômicas. "Realmente eu tinha outra expectativa", disse o aposentado Antonio Rodriguez. "Achava que eles iriam oferecer algo novo, mas o que ele fez foi dizer o mesmo que tem sido dito." Desde que assumiu o poder de seu irmão convalescente Fidel em fevereiro, Raúl Castro, de 77 anos, implantou reformas que aumentaram as esperanças de mudança em um dos últimos estados comunistas do mundo. Ao invés disso, ele declarou às dez mil pessoas reunidas no quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, que "a revolução fez e vai continuar a fazer o que pode para continuar avançando e reduzir as conseqüências inevitáveis da atual crise internacional". Mas, disse ele, as pessoas "precisam se acostumar a não receber somente boas notícias." Em um discurso em 11 de julho à Assembléia Nacional, Castro alertou que os aumentos de salários poderiam ser desacelerados pela claudicante economia mundial, disse que Cuba necessita aumentar a idade de aposentadoria em cinco anos e conclamou por um sistema de impostos melhor. Raúl iniciou sua presidência com uma série de pequenas mas simbólicas mudanças, que incluiu a permissão de compra de celulares e computadores e o acesso a instalações turísticas antes reservadas a estrangeiros. Buscando combater os crescentes custos de importação, o líder realizou amplas reformas na agricultura para aumentar a produção de alimentos, permitindo a fazendeiros particulares e cooperativas -- mais produtivos que operações estatais -- cultivar mais terras. Castro falou em um antigo quartel onde participou do grupo rebelde liderado por Fidel Castro que atacou aquela instalação no dia 26 de julho de 1953, dando início a uma insurreição contra o ditador Fulgencio Batista, apoiado pelos EUA. Muitos dos rebeldes morreram e os irmãos Castro foram capturados e presos, mas em janeiro de 1959 Fidel assumiu o poder em Cuba depois da fuga de Batista do país. Fidel, de 81 anos, não aparece em público desde seu discurso em 26 de julho de 2006, depois do qual sofreu uma cirurgia intestinal e passou o comando a seu irmão mais novo.